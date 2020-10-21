Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 21 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 21 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 21 EKİM 2020

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Güneşli Mah,Kirazlı Mah,Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,Demırkapı Mah,Göztepe Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Havaalanı Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2020 08:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Mareşal Çakmak Mah,Gençosman Mah,Güneştepe Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.