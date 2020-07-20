Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Temmuz Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Kadıköy ilçelerinde 20 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ - 20 TEMMUZ 2020

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2020 03:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.