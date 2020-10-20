Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 20 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 20 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 20 EKİM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 20.10.2020 09:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çamlıbahçe Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Yalıköy Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Merkez Mah,Paşabahçe Mah,Ortaçeşme Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Elmalı Tefi Merkezinde Motor Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 20.10.2020 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah,Sultantepe Mah,Çengelköy Mah,Valide I Atik Mah,Küçüksu Mah,Beylerbeyi Mah,Ahmediye Mah,Kandilli Mah,Kuzguncuk Mah,Kuleli Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Elmalı-Üsküdar 1000 Mm Çb İsale Hattında Yapılacak Deplase Hatları Bağlantısı Ve Vana Değişimi Sebebiyle Susuzluk Yaşanacaktır. Başlama Tarihi : 20.10.2020 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.