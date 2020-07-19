Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 19 Temmuz Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Göngören, K.Çekmece ve Arnavutköy ilçelerinde 19 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 19 TEMMUZ 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hicret Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2020 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 19.07.2020 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yeşilova Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2020 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.