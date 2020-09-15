Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 15 Eylül Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ilçelerinde 15 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 15 EYLÜL 2020



İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Zeynep Kamil Mah,Ahmediye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.09.2020 08:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.