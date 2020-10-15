İstanbul'da su kesintileri!

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 15 Ekim Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy ilçelerinde 15 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 15 EKİM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Karlıbayır Mah,Haraççı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.10.2020 08:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.