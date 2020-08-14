Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Ağustos Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 14 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? 14 AĞUSTOS 2020



İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.08.2020 08:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.8.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.