Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Temmuz Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Silivri ilçesinde 13 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 TEMMUZ 2020

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Akören Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.07.2020 08:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.