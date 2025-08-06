İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı: 6 Ağustos 2025 İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul’daki sıcak ve yağışsız hava barajlardaki su seviyesini düşürüyor. Metropol şehir İstanbul’da barajlar su durumu hakkında önemli veriler sunuyor. İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. İşte, 6 Ağustos 2025 baraj doluluk oranı