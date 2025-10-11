Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul İSKİ çalışmasında ana isale borusu patladı | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de İSKİ çalışması sırasında ana isale borusu patladı

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri çalışma yaptığı sırada iş makinesinin vurduğu ana isale borusu patladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 11.10.2025 - 10:47
        
        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışması sırasında ana isale borusu patladı.

        Olay dün saat 20.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

        İSKİ ekiplerinin Güzeldere Caddesi üzerindeki kavşakta çalışması sırasında, iş makinesi ana isale borusuna çarparak patlattı.

        Borudan yükselen tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı.

        Görevlilerin hattı tamir etmek amacıyla hattaki suyu kesmesi sebebiyle bir çok evde su kesintisi yaşandı.

        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #İSKİ
        #kağıthane
        Habertürk Anasayfa