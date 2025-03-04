İSKİ baraj doluluk oranı: 4 Mart 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncellendi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükselişe geçti. Peki İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Özellikle son dönemdeki kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki su seviyelerinde artış gözlemlendi. Peki, 4 Mart 2025 İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 76,65 seviyesine geldi.
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İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli: %83,72
Darlık: %72
Elmalı: %94,04
Terkos: %78,6
Alibey: %64,04
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Büyükçekmece: %73,08
Sazlıdere: %56,37
Istrancalar: %94,61