İSKİ baraj doluluk oranı 30 Temmuz 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da baraj doluluk oranı belli oldu. Vatandaşlar konuya dair bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte İSKi tarafından yayımlanan veriler ve 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranları...