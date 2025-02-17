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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 17 Şubat 2025: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 17 Şubat 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı duyuruluyor. İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı en son yüzde 59,82'ye yükselmişti. 17 Şubat Pazartesi gününe yağışla başlayan megakentliler güncel baraj doluluk oranını sorguluyor. Peki bugün İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:42
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        • 1

          İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 17 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir?

        • 2

          17 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 17 Şubat Pazartesi günü için yüzde 62,63 olarak ölçüldü.

        • 3

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Sazlıdere Barajı 48,91

          Istrancalar Barajı 87,54

          Darlık Barajı 61,2

          Elmalı Barajı 94,79

        • 4

          Ömerli Barajı 70,27

          Terkos Barajı 64,37

          Alibey Barajı 50,39

          Büyükçekmece Barajı 59,32

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