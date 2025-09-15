Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 15 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 15 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki son durum merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 15 Eylül 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre doluluk oranı yüzde 40 seviyesinin altında. Peki İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 09:36 Güncelleme: 15.09.2025 - 09:36
        • 1

          İSKİ güncel baraj doluluk oranı açıklandı. Eylül ayının ortasında etkisini devam ettiren sıcak hava barajlardaki su seviyesini etkiliyor. İşte, 15 Eylül doluluk oranında son durum

        • 2

          İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

          İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34,64 oldu.

        • 3

          İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?

          İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

          Ömerli Barajı: %28,43

          Darlık Barajı: %48,41

          Elmalı Barajı: %56,15

          Terkos Barajı: %40,82

          Alibey Barajı: %21,1

          Büyükçekmece Barajı: %37,76

          Sazlıdere Barajı: %34,72

          Istrancalar Barajı: %18,4

          Kazandere Barajı: %10,05

          Pabuçdere Barajı: %24,69

