İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kendi sitesi üzerinden 19 Eylül Cuma günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...