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İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintileri: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Kasım'da İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintilerinden Ataşehir, Başakşehir ve Kağıthane ilçeleri etkilenecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintileri...

06.11.2019 - 09:59 | Güncelleme: Gündem
İstanbul su kesintileri

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Kağıthane, Ataşehir ve Başakşehir ilçelerinde 6 Kasım Çarşamba günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintileri...

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Örnek Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-06 06:53:07.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-06 09:29:06.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Seyrantepe Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-06 08:55:19.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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