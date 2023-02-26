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İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin oldu

TFF 2. Lig takımlarından İskenderunspor, teknik direktörlük görevine Levent Şahin’i getirdiğini açıkladı.

Giriş: 26.02.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin oldu
İHA

İskenderunspor, takımın başına Levent Şahin’i getirdiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Levent Şahin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Levent Şahin, hiçbir ücret almadan takımımızda görev yapacaktır. Anne memleketi İskenderun olan hocamız Levent Şahin, yaşadığımız deprem felaketinde 3 kuzenini ve bir eniştesini İskenderun'da kaybetmiştir. İlk andan itibaren her yarayı sarmak adına büyük bir çaba göstererek acımızı paylaşan ve bu süreçte takımımızın başına geçen hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Adanaspor ve Bugsaşspor’da teknik direktörlük yapan Levent Şahin, A Milli Futbol Takımı, Gençlerbirliği, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Ankaragücü’nde de yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Şahin, son olarak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

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