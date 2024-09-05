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        Haberler Sağlık "İskenderun'da M çiçeği vakası" iddiasına yalanlama | Sağlık Haberleri

        "İskenderun'da M çiçeği vakası" iddiasına yalanlama

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 23:09 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:09
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        "İskenderun'da M çiçeği vakası" iddiasına yalanlama
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        İskenderun Kaymakamı Demiryürek, sosyal medya hesabından M çiçeği virüsü iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

        "Bazı sosyal medya hesaplarından yayılan, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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