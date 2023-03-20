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İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu su baskınları oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deniz taşması nedeniyle su baskınlarının yaşandığı İskenderun'da deniz bir kez daha yükseldi. İlçede bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi

Giriş: 20.03.2023 - 00:51 | Güncelleme: ABONE OL
İskenderun'da deniz taştı, su baskınları oluştu
İskenderun'da deniz taştı, su baskınları oluştu
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DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde deniz yükseldiği İskenderun'da denizden kaynaklı su baskını yaşandı. DHA'nın denizin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi.

CADDELER TRAFİĞE KAPATTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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