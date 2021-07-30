İşkenceci babaya ikinci gözaltı!

Olay, önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi.

DHA'nın haberine göre, apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle hastaneye gitti. Bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba Delil İbrahim ise gözaltına alındı.

Delil İbrahim ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebek, koruma altına alındı. Olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Delil İbrahim ile Fas uyruklu A.S. dün gözaltına alındı. Şüpheliler "Kasten Yaralama" ve "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.