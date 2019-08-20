ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen Winston-Salem Açık Tenis Turnuvası'nda korta çıkan 21 yaşındaki Duck-hee, ilk turda İsviçreli Henri Laaksonen'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya klasmanında 212. sırada yer alan Güney Koreli tenisçi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlar benim engelimle eğlendi. Benim tenis oynayamayacağımı söylediler ama bunu yapabileceğimi göstermek istedim." ifadelerini kullandı. Duck-hee'ye maç sonrası röportajlarında nişanlısı yardımcı oldu.

Duck-hee, turnuvadaki ikinci tur mücadelesinde Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaşacak.