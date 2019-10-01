ISINIYORUZ! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tüm Türkiye güneşli ve sıcak - HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Türkiye genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık