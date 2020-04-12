12 NİSAN 2020
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Meteoroloji'den o bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu bölgeleri sağanak yağışlı, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

12.04.2020 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

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