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Meteoroloji açıkladı! Yağmur etkisini kaybediyor sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeniz ile yer yer İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış görülecek. Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor

04.06.2020 - 07:08 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeyinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu

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