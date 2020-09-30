"NEDEN ÜNLÜ OLDUKLARINI BİLMEDİĞİMİZ BİR KESİM VAR"

Karaca, muhabirlerin "‘Playback yapan sanatçı değildir" cümlesiyle ilgili düşüncelerinin sorması üzerine şu şekilde cevap verdi:

İzmir’den İstanbul'a uzun bir yolculuk yaptık. O sırada radyo dinlerken şarkıcıların %80’nini tanıyamadık. Eskiden çok gülüyordum playback yapanlara. Şimdi kolay para kazanılmanın yolu oldu. Artık zaten sadece ünlü var. Ama ne için ünlü olduklarını bilmediğimiz bir kesim var. Bunlar ne yapabiliyor diye bakıyorum. Ben artık geçtim onları.