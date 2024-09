'Only Murders In The Building' adlı komedi dizisindeki başrolü sayesinde aday gösterildiği En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü sunan Rob McElhenney ve eşi Kaitlin Olson, onu bir fıtık bağına benzeterek soğuk bir espri yaptı. Yardımcı rolün aslında tüm yapımın temellerinden biri olduğunu anlatmak isteyen McElhenney, "Bu roller her şeyin güvende kalmasını sağlıyor, bu bağ desteği olmazsa bütün paket dağılır. Pekala, bu kulağa çok saçma geliyor" dedi.