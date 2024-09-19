Işıltılı haliyle en son Emmy Ödülleri'nde görülen Meryl Streep en sade haliyle marketin meyve tezgahında
En son Emmy Ödülleri töreninde şık görünümüyle akıllarda kalan Meryl Streep, ışıltılı gecenin ardından en sade haliyle sebze ve meyve alışverişinde görüntülendi. Ödüllü oyuncuyu, fotoğrafını çeken paparazziden başka kimse tanıyamadı
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Bir gün önce televizyon dünyasının ünlülerini bir araya getiren Emmy Ödülleri töreninde son derece şık bir şekilde kırmızı halıya çıkan ve görünümüyle beğeni toplayan Meryl Streep, ertesi gün mahallesindeki markette sebze ve meyve alırken görüntülendi.
75 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Los Angeles'ta evinin yakınındaki bir markette görüntülendiğinde, Emmy gecesinin ışıltısından çok uzaktı. Streep, manav tezgahından evine sebze ve meyve seçerken objektiflere takıldı.
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En sade haliyle alışverişe çıkan ünlü oyuncuyu, fotoğraflarını çeken paparazzi dışında kimse tanımadı.
Üzerinde beyaz bir pantolon, pembe gömlek ve açık renk bir gömlek bulunan Streep, görüntüsünü de bej renkli bir hırkayla tamamlamıştı.
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Saçını basitçe toplayan ve yüzüne hiç makyaj yapmadığı görülen ünlü oyuncu, görüntülenmesine aldırmadı ve yüzündeki ciddi ifadeyi koruyarak alışverişini tamamladı.
Poşetlerini otomobilinin bagajına yerleştiren ünlü oyuncu, evinin yolunu tuttu.
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Meryl Streep, en son, Emmy Ödülleri gecesinde sunucuların şakasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşamasıyla gündeme geldi.
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'Only Murders In The Building' adlı komedi dizisindeki başrolü sayesinde aday gösterildiği En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü sunan Rob McElhenney ve eşi Kaitlin Olson, onu bir fıtık bağına benzeterek soğuk bir espri yaptı. Yardımcı rolün aslında tüm yapımın temellerinden biri olduğunu anlatmak isteyen McElhenney, "Bu roller her şeyin güvende kalmasını sağlıyor, bu bağ desteği olmazsa bütün paket dağılır. Pekala, bu kulağa çok saçma geliyor" dedi.
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Kamera ön sıradaki Streep'e geçerken Olson, "Meryl Streep'e fıtık bağı mı diyorsun?" diye sordu. Streep, duydukları karşısında şoke olmuş görünüyordu.
Olson, bir diğer adayı kastederek, "Carol Burnett'e kasık kayışı mı diyorsun?" diye devam etti. McElhenney, "Hayır! Aman Tanrım, Carol Burnett'e saygı duyuyorum!" diye yanıtladı.
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