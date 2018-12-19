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7 Mayıs 2017 tarihinde Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın öncesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör arasında kavga çıkmıştı. Yıldırım, Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek tokat atmış ve gündeme oturmuştu. Olaya ilişkin olarak açılan darp davası devam ederken tehdit davası da başladı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre müsabakada Işık Eyigüngör’ü darp ettiği gerekçesiyle Aziz Yıldırım’ın yargılandığı dava devam ederken, yeni bir dava da aynı maçta tehdit suçunu da işlediği gerekçesiyle açıldı. Yine aynı suçtan Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Ali Cenk Başak’ın da 6 aya kadar hapsi istendi.
“HOŞGELDİNİZ BAŞKANIM' DEDİM, VURDU”
Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı mağdur Işık Eyigüngör ve avukatı katıldı. Sanıklar Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak ise davaya katılmadı.
Başkan Eyigüngör duruşmada olay anını anlattı. Şikayetçi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Eyigüngör, Aziz Yıldırım'ın maçın başlangıcından yarım saat önce geldiğini belirterek “Ben de ev sahibi takım başkanı olarak ayağa kalkarak 'Hoşgeldiniz başkan' diye elimi uzattığımda kendisi sağ eliyle sol tarafıma vurdu. Araya emniyet görevlileri girdi. Aziz Yıldırım ve o zamanki Fenerbahçe yöneticisi Ali Cenk Başak bana parmak sallayarak 'Seni bitireceğiz,daha beter yapacağız' dedi. Maç bittikten 2 saat sonra Yıldırım'ın televizyon kanallarında canlı bağlanarak gıyabımda 'Yaptım, yapacağım daha beterini de ona yapacağım' beyanları vardır” dedi.
TANIKLAR O ANLARI DOĞRULADI
Duruşmada, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesinin de bulunduğu tanıklar, Aziz Yıldırım’ın Işık Eyigüngör’e yumruk atarak, tehdit ettiğini anlattı.
YILDIRIM’IN MAZERETİ KABUL, ESKİ FENERBAHÇE YÖNETİCİSİNE ZORLA GETİRME KARARI
Mahkeme, sağlık raporu sunarak mazeret bildiren Aziz Yıldırım’ın mazeretini kabul etti. Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Ali Cenk Başak hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
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