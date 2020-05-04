İshal tedavisine alınması gereken gıdalar

İshal farklı nedenlerden dolayı oluşabilen bir hastalıktır. Uzun sürmesi durumunda mutlaka doktora başvurulması gerekir çünkü ishal vücudun aşırı su kaybetmesine neden olur. İshali durdurmanın diğer bir yolu lif içermeyen besinler tüketmek, bol su tüketmek, pirinç, elma püresi, muz, haşlanmış patates gibi yiyecekler tüketmektir.

İshal Tedavisine Alınabilecek Besinler

Pirinç; Pirinç ve suyu düşük lif içerdiği için dışkının daha sertleşmesinde etkili bir besindir. İshal olduğunuzda yağsız olarak haşlanarak yemek, ishali durdurmada yardımcıdır.Ayrıca bir çay bardağı pirinci, 3 su bardağı suda 45 dakika bekleterek suyunu içmenizde ishali durdurmada etkili olmaktadır.

Elma Püresi; Kabuklarını soyup, püre halinde tüketmek sindirim sistemindeki ishali durdurmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca içerdiği vitaminlerde, kaybedilen vitamin ve mineralleri geri kazandıracaktır.

Muz;Tek başına ishali durdurma etkisi yoktur fakat potasyum zengini olmasından dolayı, kaybedilen potasyumu geri kazandırır.

Limon Suyu; Limon ishale sebep olan patojenleri yok eder. İshalin kısa sürede geçmesine yardımcıdır.

Elma Sirkesi; Çok iyi bir antiseptik olan elma sirkesi sindirim sistemini temizler ve içerdiği pektin sayesinde dışkıyı sertleştirir.

Kepek; İşlenmemiş olarak tüketilen kepek 8 kat daha fazla suyu emebilmesi nedeniyle, ishali kısa sürede durdurabilir.

Keçiboynuzu Tozu; İçerdiği pektin tanen sayesinde anti-viral etkisiyle bebeklerde görülen ishalleri durdurmada oldukça etkilidir.Mamaya katılarak bebek ishalini durdurabilir.

Havuç; kabuksuz haşlanarak tüketilebilecek havuç püresi, ishali kontrol altına alabilir.

Sarımsak; İçerdiği antibiyotik etkisi, bağırsaklarda oluşan bakterileri öldürür.İshali kısa sürede kontrol altına alır.

Patates; Haşlayarak ve ya çorba olarak tüketilebilecek patates, ishali durdurmak için faydalıdır.

Zencefil; Çay olarak tüketebileceğiniz zencefil, ishalden dolayı kaybedilen suyun bir kısmını geri almanızı sağlar.