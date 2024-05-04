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        Haberler Gündem İSG/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? İSG/1 sınavı giriş belgesi nereden alınır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman?

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için hafta sonu da İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak. Peki, İSG/1 sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:42
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        • 1

          2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı gündemdeki yerini aldı. Toplamda 75 dakika sürecek sınav için adayların sınava giriş belgesi alması gerekiyor. Kimliğini kaybeden kişilerin de sınava girebilmesi için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Peki, 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı gündemdeki yerini aldı. Peki, İSG/1 sınavı ve sonuç tarihi nedir, giriş belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar...

        • 2

          İSG/1 SINAVI NE ZAMAN?

          İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2024-İSG/1) 5 Mayıs saat 10.15'te başlayacak ve 75 dakika sürecek.

        • 3

          İSG/1 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

          İSG/1 sınavı için belirlenen sınav merkezleri ve kodları şu şekilde;

          010 Adana

          062 Ankara/Çankaya

          070 Antalya

          160 Bursa

          210 Diyarbakır

          250 Erzurum

          260 Eskişehir

          270 Gaziantep

          341 İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)

          343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

          352 İzmir/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

          380 Kayseri

          420 Konya

          440 Malatya

          550 Samsun

          580 Sivas

          610 Trabzon

        • 4

          İSG/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İSG/1 sınav sonucu 30 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.

        • 5

          ADAYLAR İÇİN HAFTA SONU DA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

          Adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında ve 5 Mayıs 2024 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

        • 6

          İSG/1 SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          İSG/1 sınavına gireceklerin, ÖSYM'den giriş belgesi alması gerekiyor.

          İSG/1 SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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