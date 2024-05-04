2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı gündemdeki yerini aldı. Toplamda 75 dakika sürecek sınav için adayların sınava giriş belgesi alması gerekiyor. Kimliğini kaybeden kişilerin de sınava girebilmesi için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Peki, 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı gündemdeki yerini aldı. Peki, İSG/1 sınavı ve sonuç tarihi nedir, giriş belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar...