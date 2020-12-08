İSG sınav sonuçları yarın adayların erişimine açıklandı. Adaylar, heyecanla sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki, İSG 2021 sınavı ne zaman?

İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSG NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 İSG sınav sonuçları 8 Aralık 2020 tarihinde açıklandı.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.

2021 İSG SINAVI NE ZAMAN?

İSG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 sınavı merak konusu oldu. İSG 2021 sınav tarihi henüz açıklanmadı...