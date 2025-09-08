Habertürk
        İşçi minibüsü ile otomobille çarpıştı: 15 yaralı

        Şanlıurfa'da işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 16:01 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:01
        İşçi minibüsü ile otomobille çarpıştı: 15 yaralı
        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Mehmet Demir (26) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, kırsal Ovacık Mahallesi yakınlarında Hüseyin Kiraz (49) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11'i kadın 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        #şarlıurfa haberleri
        #işçi minibüsü
        #trafik kazası
