13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KADIN İSTİFA ETTİ, ERKEK TAZMİNATSIZ ATILDI
E.T. adlı kadın çalışan olay sonrası istifa etti. Erkek işçi de iş yeri sınırları içerisinde uygunsuz şekilde göründüğü, profesyonel çalışma prensiplerine aykırı davrandığı gerekçesiyle tazminatsız bir şekilde işten atıldı.
Y.Y. adlı çalışan, aynı işyerinde çalıştığı kız arkadaşıyla mesai bitiminde karşılaşınca sarıldığı için işten atılınca Bakırköy 12. İş Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, iş yerine ait kamera kayıtlarını inceledi. İkisi de bekar olan çalışanların, üzerlerinde iş yeri kıyafeti olmadığı ve montlarıyla birbirlerine sarıldıkları kamera görüntülerine yansıdı.
MAHKEME KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HÜKMETTİ
İki çalışanın da mesai saati dışında rızaya dayalı birbirine sarıldığını, işlerini aksatmadıklarını belirten mahkeme, 5 yılın üzerinde aynı iş yerinde çalışan Y.Y.'nin iş akdinin feshedilmesinin eylemine göre çok ağır bir yaptırım olduğunu belirtti. Mahkeme, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine hükmetti.
YARGITAY'DAN EMSAL BİR KARAR ÇIKTI
Y.Y hakkında işverenin fesih dışında bir yaptırım uygulamasının daha doğru bir karar olacağını da belirten mahkemenin kararı temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tüm çalışanları ilgilendirecek bir karara imza attı. Mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay, mesai bitiminde bekar iki çalışanın işyeri sınırları içerisinde birbirine sarılmasını haklı fesih nedeni saydı.
KARAR BENZER DAVALARDA EMSAL TEŞKİL EDECEK
Yargıtay'ın kararında, "Davacının eylemi ahlaka, doğruluk ve bağlılığa aykırı, güven sarsıcı hareketler olup, işverenin davalının iş akdini haklı nedenle feshettiği anlaşılmaktadır" denildi.
Yerel Mahkeme, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bozma kararına uydu ve karar kesinleşti. Karar benzer davalarda emsal teşkil edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!