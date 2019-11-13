Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, İstanbul'da bir tekstil firmasında çalışan kadın ve erkek işçi, mesai saatinin bitiminde birbirlerini görünce diğer işçilerin yanında sarıldı. Bekar olan çalışanların mesai bitiminin ardından şirkete ait üretim bölümünün dışında yer alan alışveriş merkezi binasının içerisinde karşılaşıp sarılması, kameradan iş yerini izleyen patronun dikkatini çekti.

KADIN İSTİFA ETTİ, ERKEK TAZMİNATSIZ ATILDI

E.T. adlı kadın çalışan olay sonrası istifa etti. Erkek işçi de iş yeri sınırları içerisinde uygunsuz şekilde göründüğü, profesyonel çalışma prensiplerine aykırı davrandığı gerekçesiyle tazminatsız bir şekilde işten atıldı.

Y.Y. adlı çalışan, aynı işyerinde çalıştığı kız arkadaşıyla mesai bitiminde karşılaşınca sarıldığı için işten atılınca Bakırköy 12. İş Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, iş yerine ait kamera kayıtlarını inceledi. İkisi de bekar olan çalışanların, üzerlerinde iş yeri kıyafeti olmadığı ve montlarıyla birbirlerine sarıldıkları kamera görüntülerine yansıdı.

MAHKEME KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HÜKMETTİ

İki çalışanın da mesai saati dışında rızaya dayalı birbirine sarıldığını, işlerini aksatmadıklarını belirten mahkeme, 5 yılın üzerinde aynı iş yerinde çalışan Y.Y.'nin iş akdinin feshedilmesinin eylemine göre çok ağır bir yaptırım olduğunu belirtti. Mahkeme, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine hükmetti.

YARGITAY'DAN EMSAL BİR KARAR ÇIKTI

Y.Y hakkında işverenin fesih dışında bir yaptırım uygulamasının daha doğru bir karar olacağını da belirten mahkemenin kararı temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tüm çalışanları ilgilendirecek bir karara imza attı. Mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay, mesai bitiminde bekar iki çalışanın işyeri sınırları içerisinde birbirine sarılmasını haklı fesih nedeni saydı.

KARAR BENZER DAVALARDA EMSAL TEŞKİL EDECEK

Yargıtay'ın kararında, "Davacının eylemi ahlaka, doğruluk ve bağlılığa aykırı, güven sarsıcı hareketler olup, işverenin davalının iş akdini haklı nedenle feshettiği anlaşılmaktadır" denildi.

Yerel Mahkeme, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bozma kararına uydu ve karar kesinleşti. Karar benzer davalarda emsal teşkil edecek.