Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü.

Durak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Mehmet Akkaş (38) ile M.K. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K., Mehmet Akkaş'ı bıçaklayarak kaçtı.

Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli M.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla alakalı çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.