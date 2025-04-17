İş Sanat’ta çocuklara atölyeler, BlackBox’ta kültür sanat buluşmaları
İş Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ücretsiz çocuk atölyeleri düzenleyecek. Müzenin etkinlik mekânı BlackBox da nisan boyunca sanatseverler için zengin bir program sunmaya devam ediyor
İş Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlediği ücretsiz çocuk atölyeleriyle kutluyor.
Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyelerde çocuklar, Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden ilham alıyor; renklerin ve desenlerin yaratıcı dünyasında bayram coşkusunu tasarımlarına yansıtıyor.
Müzenin etkinlik mekânı BlackBox da nisan boyunca sanatseverler için müzik, edebiyat, yeme-içme kültürü ve sanat tarihine dair seminerlerle zengin bir program sunmayı sürdürüyor.
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına özel olarak 19-27 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Ücretsiz çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz. BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.
ÜCRETSİZ SANAT ATÖLYELERİ
RESSAMLARIN İZİNDE
20 Nisan Pazar, 17.00
Yaş grubu: 8-12 yaş
“Ressamların İzinde” atölyesinde çocuklar Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde her alandaki inkılap ve yenilikleri, sanatın bu dönemde ele alınış şeklini ve Ulu Önder Mustafa Kemal’in sanata ve sanatçıya verdiği önemi konuşacak. Dönemin sanatçılarından eserlerini inceleyecek olan çocuklar onlardan ilhamla kendi eserlerini ortaya koyacak.
KARTPOSTAL ATÖLYESİ: RENKLİ MEKTUPLAR
23 Nisan Çarşamba, 14.00
Yaş grubu: 7-10 yaş
Çocukların Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgiyi, “Renkli Mektuplar” atölyesinde tasarladıkları kartpostallar yoluyla ifade edecekler. Atatürk’ün sanata ve çocuklara verdiği önemi vurgulayan bu etkinlikte çocuklar duygularını ve düşüncelerini, renkler, desenler ve semboller aracılığıyla anlatacaklar.
BENİM FIRÇAMDAN 23 NİSAN
23 Nisan Çarşamba, 16.00
Yaş grubu: 6-9 yaş
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için hayal güçlerini özgür bırakan çocuklar bu atölyede renklerin duygular üzerindeki etkisini keşfedecek. Sanatçılardan ilham alarak kendi hayallerindeki bayramı resmedecekler. Çalışmalarını birleştirerek dev bir “Bayram Panoraması” oluşturacaklar ve eserlerini sergileyerek birlikte keyifli bir anı paylaşacaklar.
RENKLERLE CANLANAN 23 NİSAN
27 Nisan Pazar, 13.00
Yaş grubu: 6-9 yaş
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan Fikret Mualla, Fahir Aksoy gibi sanatçıların şehir hayatını konu alan resimleri “Renklerle Canlanan 23 Nisan” atölyesinde çocuklara ilham verecek. Ardından çocuklar, mukavva şablonları şekillendirip boyayarak, yaşadıkları mahallede kendi hayal ettikleri 23 Nisan kutlamasını üç boyutlu bir yaratıcı çalışmaya dönüştürecekler. Atölyenin sonunda çocukların ürettiği tüm mahalleler bir araya gelecek, kocaman ve rengârenk bir bayram kutlamasına dönüşecek.
MÜZİK, EDEBİYAT VE SANAT TARİHİ KONUŞMALARI BLACKBOX’TA
MEMLEKETİN İKTİSADİ BİNASI: TÜRKİYE İŞ BANKASI
18 Nisan Cuma, 14.00
BlackBox 18 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Memleketin İktisadi Binası-Türkiye İş Bankası Tarihine Mimari Bir Bakış kitabını kaleme alan yüksek mimar Seda Özen Bilgili’nin konuşmasına ev sahipliği yapacak. Seda Özen Bilgili bu etkinlikte, bankanın binalarının tarihini ve ulusal belleğimizde bıraktıkları güçlü izleri anlatırken bir asır boyunca edinilen kurumsal mimari birikimi de analiz edecek.
İSTANBUL HAFIZASI
22 Nisan Salı, 14.00
İstanbul’da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve insanlara ilham veren sanatçıları ve yazarları bir araya getiren “İstanbul Hafızası” etkinliğinde, kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın nisan ayı konuğu, söz yazarı ve yorumcu Emircan İğrek. Şarkıları ve özgün vokal tarzı ile kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan İğrek, 22 Nisan Salı 14.00’te düzenlenecek söyleşide İstanbul’un hem hayatına hem de sanatına nasıl yön verdiğini anlatacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.
ARKA KAPAK: GURUR VE ÖNYARGI
24 Nisan Perşembe, 17.00
Gazeteci Emrah Kolukısa moderatörlüğünde Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin konuşulduğu “Arka Kapak” etkinliği, 24 Nisan Perşembe 17.00’de Jane Austen’ın romanı Gurur ve Önyargı’yı ele alacak. 19. yüzyıl İngiltere’sinde sınıflar arası farklar, evlilik ve cinsiyet rollerine getirdiği yorumlar ile iki yüz yılı aşkın süredir okuyucuların gündeminden düşmeyen bu başyapıt, yazar ve çevirmen Doç. Dr. Fatma Zeynep Bilge’nin konuk olacağı edebiyat sohbetinde konuşulacak.
SEZA SİNANLAR USLU İLE İZ SÜRÜYORUZ: ELİFBA KULÜBÜ VE LORD DUFFERIN
25 Nisan Cuma, 14.00
Sanat tarihimizin dikkate değer isimlerini ve olaylarını inceleyen “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” seminerleri, 25 Nisan Cuma günü 14.00’te düzenlenecek “Elifba Kulübü ve Lord Dufferin” etkinliği ile sürüyor. İstanbul’da görev yapmış Britanya Büyükelçisi ve amatör ressam Lord Dufferin’in himayesinde kurulan Artists of Bosphorus and Constantinople isimli “Club ABC”, Osmanlıca adıyla Elifba Kulübü’nün 1880-85 yılları arasında düzenlediği sergilerin konuşulacağı etkinlikte Lord ve Lady Dufferin’in hareketli hayat öykülerine de değinilecek.
GÖRMENİN HALLERİ: LEZZET
30 Nisan Çarşamba, 14.00
Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal’ın moderatörlüğündeki “Görmenin Halleri” etkinliği nisan ayında “Lezzet” temasıyla sanatseverlerle buluşacak. 30 Nisan Çarşamba günü 14.00’te düzenlenecek etkinlikte Doç. Dr. Özge Samancı ile İstanbul ve Osmanlı saray mutfağının zengin mirası mercek altına alınacak. “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisindeki natürmortlar üzerinden İstanbul’un balık kültürü ve yemekleri incelenirken Osman Hamdi Bey’in eserlerinden yola çıkarak Osmanlı döneminin kahve ritüelleri konuşulacak.