İş Sanat’ta çocuklara atölyeler, BlackBox’ta kültür sanat buluşmaları

İş Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlediği ücretsiz çocuk atölyeleriyle kutluyor.

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyelerde çocuklar, Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden ilham alıyor; renklerin ve desenlerin yaratıcı dünyasında bayram coşkusunu tasarımlarına yansıtıyor.

Müzenin etkinlik mekânı BlackBox da nisan boyunca sanatseverler için müzik, edebiyat, yeme-içme kültürü ve sanat tarihine dair seminerlerle zengin bir program sunmayı sürdürüyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına özel olarak 19-27 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Ücretsiz çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz. BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.

ÜCRETSİZ SANAT ATÖLYELERİ

RESSAMLARIN İZİNDE

20 Nisan Pazar, 17.00

Yaş grubu: 8-12 yaş

“Ressamların İzinde” atölyesinde çocuklar Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde her alandaki inkılap ve yenilikleri, sanatın bu dönemde ele alınış şeklini ve Ulu Önder Mustafa Kemal’in sanata ve sanatçıya verdiği önemi konuşacak. Dönemin sanatçılarından eserlerini inceleyecek olan çocuklar onlardan ilhamla kendi eserlerini ortaya koyacak.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan Fikret Mualla, Fahir Aksoy gibi sanatçıların şehir hayatını konu alan resimleri “Renklerle Canlanan 23 Nisan” atölyesinde çocuklara ilham verecek. Ardından çocuklar, mukavva şablonları şekillendirip boyayarak, yaşadıkları mahallede kendi hayal ettikleri 23 Nisan kutlamasını üç boyutlu bir yaratıcı çalışmaya dönüştürecekler. Atölyenin sonunda çocukların ürettiği tüm mahalleler bir araya gelecek, kocaman ve rengârenk bir bayram kutlamasına dönüşecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için hayal güçlerini özgür bırakan çocuklar bu atölyede renklerin duygular üzerindeki etkisini keşfedecek. Sanatçılardan ilham alarak kendi hayallerindeki bayramı resmedecekler. Çalışmalarını birleştirerek dev bir “Bayram Panoraması” oluşturacaklar ve eserlerini sergileyerek birlikte keyifli bir anı paylaşacaklar.

Çocukların Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgiyi, “ Renkli Mektuplar ” atölyesinde tasarladıkları kartpostallar yoluyla ifade edecekler. Atatürk’ün sanata ve çocuklara verdiği önemi vurgulayan bu etkinlikte çocuklar duygularını ve düşüncelerini, renkler, desenler ve semboller aracılığıyla anlatacaklar.

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MÜZİK, EDEBİYAT VE SANAT TARİHİ KONUŞMALARI BLACKBOX’TA

MEMLEKETİN İKTİSADİ BİNASI: TÜRKİYE İŞ BANKASI

18 Nisan Cuma, 14.00

BlackBox 18 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Memleketin İktisadi Binası-Türkiye İş Bankası Tarihine Mimari Bir Bakış kitabını kaleme alan yüksek mimar Seda Özen Bilgili’nin konuşmasına ev sahipliği yapacak. Seda Özen Bilgili bu etkinlikte, bankanın binalarının tarihini ve ulusal belleğimizde bıraktıkları güçlü izleri anlatırken bir asır boyunca edinilen kurumsal mimari birikimi de analiz edecek.

İSTANBUL HAFIZASI

22 Nisan Salı, 14.00

İstanbul’da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve insanlara ilham veren sanatçıları ve yazarları bir araya getiren “İstanbul Hafızası” etkinliğinde, kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın nisan ayı konuğu, söz yazarı ve yorumcu Emircan İğrek. Şarkıları ve özgün vokal tarzı ile kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan İğrek, 22 Nisan Salı 14.00’te düzenlenecek söyleşide İstanbul’un hem hayatına hem de sanatına nasıl yön verdiğini anlatacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.