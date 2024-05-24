Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat’ın 'Cuma İş Çıkışı' konserleri başlıyor!

        İş Sanat’ın 'Cuma İş Çıkışı' konserleri başlıyor!

        Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı konserleri 31 Mayıs'ta başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat'ın 'Cuma İş Çıkışı' konserleri başlıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde ücretsiz düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserlerinin ilk misafiri Evrencan Gündüz olacak.

        Müzik tarzında Jimi Hendrix, BB King ve James Brown gibi isimlerden ilham alan, şarkılarıyla pek çok ödülün sahibi olan Evrencan Gündüz, 31 Mayıs’taki Cuma İş Çıkışı’nı sevilen şarkılarıyla renklendirecek.

        Hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler, 7 Haziran’da ise Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden Nil Karaibrahimgil ile bir araya gelecek.

        90’ların sonunda başlayan kariyeri boyunca birçok başarılı albüm ve tekli ile müzikseverlerin beğenisini kazanan, sözleri ve besteleriyle müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Karaibrahimgil, enerjik sahne performansıyla dinleyicilerin karşısında olacak.

        18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserleri için www.biletix.com’dan rezervasyon yapılması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cuma İş Çıkışı
        #İş Sanat
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Habertürk Anasayfa