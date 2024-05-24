İş Sanat’ın 'Cuma İş Çıkışı' konserleri başlıyor!

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İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde ücretsiz düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserlerinin ilk misafiri Evrencan Gündüz olacak.

Müzik tarzında Jimi Hendrix, BB King ve James Brown gibi isimlerden ilham alan, şarkılarıyla pek çok ödülün sahibi olan Evrencan Gündüz, 31 Mayıs’taki Cuma İş Çıkışı’nı sevilen şarkılarıyla renklendirecek.

Hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler, 7 Haziran’da ise Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden Nil Karaibrahimgil ile bir araya gelecek.

90’ların sonunda başlayan kariyeri boyunca birçok başarılı albüm ve tekli ile müzikseverlerin beğenisini kazanan, sözleri ve besteleriyle müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Karaibrahimgil, enerjik sahne performansıyla dinleyicilerin karşısında olacak.

18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek. İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserleri için www.biletix.com’dan rezervasyon yapılması gerekmektedir.