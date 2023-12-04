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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat'tan iki muhteşem konser

        İş Sanat'tan iki muhteşem konser

        Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman, İş Sanat'a özel hazırladığı 'Beethoven ve Daha Fazlası' konseriyle 16 Nisan'da İş Sanat'ın konuğu olacak. Nisan ayının bir diğer muhteşem konserinde ise Anima Musicæ Chamber Orchestra ve kemancı Gwendolyn Masin 17 Nisan akşamı İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşaçak. İki konserin biletleri de satışa çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:42
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        İş Sanat'tan iki muhteşem konser
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        Dünyaca ünlü orkestralara ve solistlere programında yer veren İş Sanat, Nisan ayında gerçekleştireceği iki konserin biletlerini satışa sundu.

        Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman, İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven ve Daha Fazlası” konseriyle 16 Nisan Salı akşamı İş Sanat’ın konuğu olacak. Ludwig van Beethoven’ın duyma yetisini tamamen kaybettikten sonra bestelediği son eseri 9’uncu senfoninin 200. yıl dönümü vesilesiyle Igudesman, bestecinin izinden giderek yeni rotalara yelken açacak. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konseri Aleksey Igudesman'ın yönetimindeki Romanian National Youth Orchestra ve Boğaziçi Caz Korosu renklendirecek. Igudesman’a bu konserde “karamel sesli” şarkıcı ve söz yazarı Futurelove Sibanda’nın yanı sıra ülkemizin yetiştirdiği başarılı mezzo-soprano Senem Demircioğlu ve gitarist Cenk Erdoğan eşlik edecek. Son bölümünde, uyum içinde yaşayan bir dünyanın hayalini kuran 9’uncu senfoninin kıyılarından başlayacak bu müzikal yolculuğu kaçırmayın.

        Aleksey Igudesman
        Aleksey Igudesman

        Anima Musicæ Chamber Orchestra ve Gwendolyn Masin ile Romantik Döneme Yolculuk

        Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden oluşan Anima Musicæ Chamber Orchestra ve kemancı Gwendolyn Masin Nisan ayında İş Sanat’ın bir diğer konuğu olacak. Özgün ve etkileyici performanslarıyla klasik müziğin saygın toplulukları arasında yer alan Anima Musicæ, klasikten çağdaş döneme uzanan geniş repertuvarıyla, Kristóf Baráti, György Déri, Zoltán Fejérvári gibi dünya çapında tanınmış Macar solistlerin yanı sıra Jonathan Cohler, Giovanni Guzzo, David Grimal, Kirill Troussov gibi sanatçılarla da müzikal işbirliklerini sürdürüyor.

        Eleştirmenler tarafından “müziğin bilinmeyen bölgelerine cesaretle girebilen, heyecan verici bir sanatçı” olarak tanımlanan konserin solisti Gwendolyn Masin, sıra dışı bir müzisyen olmasının yanı sıra, eğitimci ve besteci kimliğiyle de dikkat çekiyor.

        Gwendolyn Masin
        Gwendolyn Masin

        Yayınladığı "Michaela’s Music House, The Magic of the Violin" keman eğitim metoduyla birçok ödül kazanan sanatçı, bu yöntemle ürettiği müzikal çalışmalarını da aynı kitapta yayınladı. Maxim Vengerov, Kim Karkashian, Adrian Brendel ve Istvan Vardai gibi sanatçılarla oda müziği çalışmaları da bulunan Masin, 2009 yılından beri, kurucusu olduğu GAIA Müzik Festivali’nde (İsviçre) sanat yönetmenliği görevini sürdürüyor.

        Hugo Wolf, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Piotr Ilyıch Tchaikovsky, Antonín Dvořák’ın eserlerinin seslendirileceği konser 17 Nisan Çarşamba saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircinin karşısında olacak.

        İki konserin biletleri de satışa çıktı. Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek

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        #İş Sanat
        #Aleksey Igudesman
        #Anima Musicæ Chamber Orchestra
        #Gwendolyn Masin
        #AKM
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