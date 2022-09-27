İş Sanat'ın yeni sezon biletleri satışta

Klasik müzikten edebiyata, yerli projelerden dünya müziğine her zevke hitap eden İş Sanat'ın yeni sezon biletleri satışa çıktı

İş Sanat'ın yeni sezon biletleri satışa çıktı.

Biletler Maximum Kart sahiplerine %10 indirim avantajıyla satışa çıkarken, öğrenci ve 65 yaş üzeri için etkinliklerde ayrılan koltukların fiyatları ise 20 TL olarak belirlendi.

Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri Salonu ana gişesinden temin edilebilecek.

Klasik müzikten edebiyata, yerli projelerden dünya müziğine her zevke hitap eden programını geçtiğimiz günlerde seyircileri ile paylaşan İş Sanat 27 Ekim Perşembe, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'ndaki açılış konseriyle salonunun kapılarını açacak.



Orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps'in yer alacağı açılış konserinde Franck, Tchaikovsky ve Shostakovich'in eserleri seslendirilecek.