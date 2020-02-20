İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar'ı

İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisinde,24 Şubat'ta İlke Işı Tuncer (keman) ve Ebubekir Ferhat Güneri (çello) sahne alacak.

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisinde, şubat ayında İlke Işı Tuncer (keman) ve Ebubekir Ferhat Güneri (çello) sahne alacak.

2005 yılında Ankara’da doğan İlke Işı Tuncer, müziğe 5 yaşında Türkiye Polifonik Korolar Derneği Minikler Korosu’nda başladı. 2011’de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bale ve Müzik İlköğretim Okulu keman bölümüne kabul edildi. Orta öğretimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’na devam eden Tuncer, 2017 yılında Prag’da gerçekleşen Josef Micka keman yarışmasında ödül aldı. Tuncer, 2019‘da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da Vivaldi’nin Yaz konçertosunu seslendirerek İdil Biret ile aynı sahneyi paylaştı.

Ebubekir Ferhat Güneri 1999 yılında Ankara’da doğdu. Çello eğitimine Prof. Ümit İşgörür ile başladı. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girerek Doç. C. Can Elbi’nin öğrencisi oldu. 2015 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na kabul edilen Güneri, 2018 yılına kadar bu orkestranın çello grup şefliğini yaptı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı sınavını kazanarak, Doç. İzzet Nazlıaka’nın sınıfına kabul edildi. İzmir, Ankara ve İstanbul’da birçok solo, oda müziği, orkestra ve eşlikli konserler verdi.

Parlayan Yıldızlar konseri, 24 Şubat Pazartesi akşamı 20.30’da Millî Reasürans Konser Salonu’nda ücretsiz gerçekleşecek.