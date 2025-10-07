İş Sanat'ın öğrenme programları Ankara'da

İş Sanat’ın başkentteki her yaştan sanatsever için hazırladığı seminerler ve sanat atölyeleri sürüyor. Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş gruplarına uygun olarak düzenlenen atölyelerde çocuklar sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, yetişkinler müzenin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” başlıklı yeni süreli sergisinin küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu anlatımıyla topraktan sofraya ürünlerin yolculuğunu sanat tarihimizin önemli ressamlarının gözünden keşfedecek. Program kapsamında ayrıca 16 Ekim Perşembe 12.00’de düzenlenecek “Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansında küratör Prof. Dr. İrepoğlu, serginin kavramsal çerçevesini ve resimlerdeki lezzet temalarını sanat tarihi bağlamında izleyicilerle paylaşacak.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu

Atölye programındaki eğlenceli etkinliklerden “Tabağımdaki Natürmort”, “Tat ve Sanat” sergisinden ilham alıyor. Bu atölyede çocuklar Türk resminin önemli eserlerini inceleyerek natürmort türünü ve resim tekniklerini öğrenecek, ardından kendi sanatsal kompozisyonlarını oluşturma fırsatı bulacak. Müzenin “İstikbalinizin Emniyeti” sergisinde bir geziyle başlayacak “Çocuk Gazetesi” atölyesinde ise genç katılımcılar Cumhuriyet döneminin sosyal ve iktisadi dönüşümleri hakkında edindikleri bilgilerin ardından kendi gazetelerini tasarlayacak.

Farklı ilgi alanlarına hitap eden bu zengin içerikli programdaki atölyelerden “Rengarenk Vitraylar” çocuklara aileleriyle etkileşimli bir sanat deneyimi sunarken, “Zeugma’nın İlham Perileri” arkeoloji ve mozaik sanatını bir araya getirecek. Finansal okuryazarlık geliştirmeye yönelik atölyelerden “Dünyanın Parası”, paranın serüvenini ve Türk lirasının güvenlik özelliklerini öğretirken; “Tasarruf Kutum” atölyesi, çocuklara tasarruf alışkanlığının bireysel ve toplumsal önemini aktaracak. “Müze Hatıram” ile çocuklar müze nesnelerini keşfederken, “Minik Orman: Tohumdan Ormana Yolculuk” atölyesi ise farklı ağaç türlerini tanıyarak doğa sevgisini kazanmalarını sağlayacak. Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz kaydolabilirsiniz.