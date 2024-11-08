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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat, Güher-Süher Pekinel ve BİFO ile konser sezonunu açtı

        İş Sanat, Güher-Süher Pekinel ve BİFO ile konser sezonunu açtı

        Ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden Güher ve Süher Pekinel ile şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 7 Kasım akşamı İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:48
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        İş Sanat Güher-Süher Pekinel ile sezonu açtı
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        İş Sanat, ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden Güher ve Süher Pekinel ile şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 7 Kasım Perşembe akşamı verdiği konser ile salonunun kapılarını seyircilerine açtı.

        Bu özel açılış konseri, Leonard Bernstein’ın 1956’da bestelediği ve alışılmadık bir şekilde sonat formunda yazılan Candide Uvertürü ile başladı.

        Operetin enfes ezgilerini, tüm nüktedanlık, canlılık ve karmaşıklığı ile barındıran bu uvertürün ardından Güher ve Süher Pekinel, Francis Poulenc’in 1927-28 yıllarında iki piyano için yazdığı Re minör konçertosunu seslendirdi.

        Seyircileri kendilerine hayran bırakan performanslarında müziğin nabzına yoğunlaşan Pekinel’lerin konçertoyu icrasının ardından konser, Ludwig van Beethoven’ın en sevdiği eseri olduğu bilinen 7 numaralı senfonisi ile sona erdi.

        İş Sanat’ın konser programı, 22 Kasım Cuma Zuhal Olcay’ın, 26 Kasım Salı ise Alfredo Rodriguez Trio’nun konserleriyle devam edecek.

        İş Kuleleri Salonu’nda 5 Aralık Perşembe akşamı ise ünlü şef ve klavsenci Christophe Rousset yönetimindeki Les Talens Lyriques barok topluluğu ile genç kontrtenor Zoltan Darago, Bach’ın arya ve kantatlarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek.

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        #güher-süher pekinel
        #İş Sanat
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