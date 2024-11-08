İş Sanat, Güher-Süher Pekinel ve BİFO ile konser sezonunu açtı

İş Sanat, Güher-Süher Pekinel ve BİFO ile konser sezonunu açtı

İş Sanat, ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden Güher ve Süher Pekinel ile şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 7 Kasım Perşembe akşamı verdiği konser ile salonunun kapılarını seyircilerine açtı.

Bu özel açılış konseri, Leonard Bernstein’ın 1956’da bestelediği ve alışılmadık bir şekilde sonat formunda yazılan Candide Uvertürü ile başladı.

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Operetin enfes ezgilerini, tüm nüktedanlık, canlılık ve karmaşıklığı ile barındıran bu uvertürün ardından Güher ve Süher Pekinel, Francis Poulenc’in 1927-28 yıllarında iki piyano için yazdığı Re minör konçertosunu seslendirdi.

Seyircileri kendilerine hayran bırakan performanslarında müziğin nabzına yoğunlaşan Pekinel’lerin konçertoyu icrasının ardından konser, Ludwig van Beethoven’ın en sevdiği eseri olduğu bilinen 7 numaralı senfonisi ile sona erdi. İş Sanat’ın konser programı, 22 Kasım Cuma Zuhal Olcay’ın, 26 Kasım Salı ise Alfredo Rodriguez Trio’nun konserleriyle devam edecek. İş Kuleleri Salonu’nda 5 Aralık Perşembe akşamı ise ünlü şef ve klavsenci Christophe Rousset yönetimindeki Les Talens Lyriques barok topluluğu ile genç kontrtenor Zoltan Darago, Bach’ın arya ve kantatlarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek.