İş Sanat Cuma İş Çıkışı'yla yaza başlıyor

İş Sanat, Cuma İş Çıkışı konserlerini izleyicisiyle bir araya getirmeye hazırlanıyor

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23. sezonunu 27 Ekim’de ünlü piyanist Olga Scheps’in solistliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile karşılayan İş Sanat, her yıl olduğu gibi bu yıl da caz, klasik ve dünya müziğinin önde gelen isimleriyle Türk müziğinin başarılı sanatçılarını, şiir dinletilerini, Parlayan Yıldızlar konserlerini İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşturdu.

Merakla beklenen Cuma İş Çıkışı konserlerini izleyicisiyle bir araya getirmeye hazırlanan İş Sanat, Marmaris’te Çarşamba Sahnesi ve YouTube’a özel yayınlarıyla dopdolu geçen bir sezonun ardından yaza merhaba diyor.

İş Sanat’ın sezonun ilgi çeken konserlerine yer vereceği YouTube’a özel içerikleri ve yazın devam edecek sürpriz etkinlikleri için sosyal medya hesaplarını takipte kalın.

HAFTANIN SON GÜNÜNE CUMA İŞ ÇIKIŞI'NIN RİTMİYLE BAŞLAYIN

İş Sanat’ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği ve yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri Haziran ayından itibaren kaldığı yerden devam ediyor.

9 Haziran Cuma, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla 90’lı yıllara adını yazdıran Emre Altuğ, 23 Haziran Cuma ise yeni neslin başarılı gruplarından Sufle sahne alacak.

Haftanın yorgunluğunu müzik ile atmak isteyenler için buluşma noktası olan “Cuma İş Çıkışı” konserleri, 19.00’da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde başlayacak.

Sezon başında sahne alan Özge Fışkın ve Sonic Boom performanslarını merak edenler, İş Sanat’ın YouTube kanalını ziyaret edebilir.

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