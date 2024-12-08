İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserinde sahne Özge Fışkın'ın

İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserleri Ankara ve İstanbul’da yeni yılı kutlayacak. Rock, pop ve indie müziği içinde barındıran şarkılarının yanı sıra yabancı ve Türkçe şarkıları da kendine has bir yorumla seslendiren Özge Fışkın, 13 Aralık Cuma akşamı saat 19.00’da İş Bankası’nın Ankara Teknoloji ve Operasyon Merkezi’nde (ATOM) seyircisiyle bir araya gelecek. Fışkın, 27 Aralık Cuma akşamı ise İş Kuleleri’nde, Kibele Çeşmesi Heykeli önünde İstanbul’daki dinleyicisiyle yeni yılı kutlayacak.

REKLAM advertisement1 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler, 19.00’da konserle devam edecek