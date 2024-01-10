İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde Oktay Anılanmert sergisi

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Genellikle resimlerinde, günümüz dünyasında kaybolmakta olan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla konularını yorumlayan sanatçı Oktay Anılanmert’in Sergisi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi binasında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı.

2018 yılında kaybettiğimiz sanatçının bu sergisinde, geçmiş yıllarda açtığı sergilerinden bir seçki yer alıyor. Desenleri ve beyaz ağırlıklı resimleri ile tanınan Anılanmert, bu kez Boston’da yaptığı çalışmalarından doğan ve hareketin öne çıktığı daha renkli eserlerle de ziyaretçisi ile buluşuyor.

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Uluslararası sergi, bienal, gösteri ve yurtiçi sanatsal etkinliklerde 1960’lı yıllarda yer almaya başlayan Oktay Anılanmert, genellikle resimlerinde soyut-gerçeküstü, minimalist anlatımlarla, bazen mizah-espri bazen de eleştiren bir yaklaşım içindedir. Zıtlıklarla göze çarpan bu eylemler yaşamla ilgili çağrışımlarla yüklüdür.

Sanatçının resimlerinde izlendiği gibi, birbirine karışan, kaynaşan figürler zaman zaman birbirlerini yönlendirmekte ve sürüklemektedir. Bu tavır ve biçim anlayışı, kendi yazıp sahnelediği pantomim oyunlarına da yansımıştır. Pantomimdeki kısa ve öz anlatımların, iç içe geçen beden dili ve oyun temalarının yeniden resimleşerek birbirlerini besledikleri ve Oktay Anılanmert’in sanatçı kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynadıkları görülür. Çok yönlü bir sanatçı olan Oktay Anılanmert’in yaratıcılığı resimde olduğu kadar, büyük düzenlemeler, fresk uygulamaları, metal yapıtları, mozaik panolar, pantomim metinleri ve oyunlarında da gözlenebilmektedir.

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Oktay Anılanmert’in eserlerini Ankara Ulus’ta bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde ücretsiz ziyaret etmek mümkün.

SANATÇI HAKKINDA...

1939 yılında İstanbul'da doğan sanatçı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde sanat eğitimi görmüş ve yeni ismi Mimar Sinan Üniversitesi olan aynı kurumun öğretim kadrosuna 1971 tarihinden itibaren katılmıştır. 1981 yılında Doçent; 1989 yılında Profesör olmuştur. Uluslararası sergi, bienal, gösteri ve yurtiçi sanatsal etkinliklerde yer alan sanatçı, yurt içi sergilerinin dışında, New York, Paris, Roma, Atina, Prag, Madrid, Budapeşte, Almata ve Moskova'da da sanatsal etkinliklerde yer almıştır. Sanatçı, 2018 yılında aramızdan ayrılmıştır.