İş görüşmesine giden karısını öldürdü!
İzmir'in Aliağa ilçesinde A.Ç., iş görüşmesine giden karısı 44 yaşındaki Özlem Çankaya'yı sokak ortasında bıçakla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Çankaya, burada hayatını kaybederken, cinayet zanlısı koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
İzmir'de olay dün öğle saatlerinde, Aliağa ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir anlaşmazlık yaşayan ayrı evlerde hayatlarını sürdüren üç çocuk annesi Özlem Çankaya (44), iş görüşmesine gitmek için evden ayrıldı.
TELEFONLA ARAYIP GÖRÜŞMEK İSTEDİ
İHA'da yer alan habere göre bu esnada ayrı yaşadığı kocası A.Ç., Özlem Çankaya'yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Özlem Çankaya'dan red cevabı alan kocası A.Ç., bıçakla karısının bulunduğu yere gitti. İş görüşmesinden çıktığı öğrenilen Özlem Çankaya'nın yanına giden A.Ç., yaşanan tartışmanın ardından karısını defalarca bıçakladı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Özlem Çankaya kanlar içerisinde kalırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 ÇOCUK ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI
Karısını bıçaklayarak ağır yaralayan A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen Özlem Çankaya, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Özlem Çankaya'nın cenazesi daha sonra memleketi Aydın'a götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.