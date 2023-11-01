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        Haberler Ekonomi Teknoloji İş Bankası mobil uygulamasına global ödül - Teknoloji Haberleri

        İş Bankası mobil uygulamasına global ödül

        Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması İşCep, Global Finance tarafından "Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" seçildi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Bu global ödül İşCep'e, Bankamıza ve Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize çok yakıştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:50
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        İş Bankası, mobil bankacılık uygulaması İşCep ile uluslararası finans yayını Global Finance tarafından düzenlenen “En İyi Dijital Banka Ödülleri”nde “Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması” ödülüne layık görüldü. Londra’da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

        Ödüle ilişkin bir değerlendirmede bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘halkın güven ve itimadından doğan modern ve milli bir banka’ inşa etme arzusunu yerine getirmekten; ikinci yüzyılımıza dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulamasına sahip banka unvanıyla girmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yaşında aldığımız bu prestijli ödülün, ülkemizde bankacılık sektörünün ulaştığı noktayı göstermesi açısından sadece Bankamız için değil tüm sektör ve ülkemiz açısından da kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu global ödül İşCep’e, Bankamıza ve Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize çok yakıştı” diye konuştu.

        “En İyi Dijital Banka Ödülleri”nde kazananlar, dünyanın dört bir yanından gelen başvuruların dijitalleşme ve bankacılık uzmanları tarafından analiz edilmesinin ardından Global Finance ve editoryal ekip tarafından belirleniyor.

        İş Bankası’nın “Geleceğin Bankası” vizyonu çerçevesinde, finansal ihtiyaçların yanında aynı zamanda günlük yaşamı da kolaylaştıracak bir süper uygulama haline getirilen İşCep’in “Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması” seçilmesinde sunulan müşteri deneyimi, ürün tekliflerinin genişliği, mevcut müşterileri dijital platformlara getirmenin yanı sıra yeni müşteri edinme ve korumadaki başarısı, iş süreçlerini iyileştirmeye ve maliyetleri düşürmeye sunduğu katkılar etkili oldu.

        2007 yılında Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması olarak hayata geçirilen İşCep toplam 13,5 milyon kullanıcıya sahip. Günde 5 milyon kişi tarafından 18 milyon kez ziyaret edilen uygulamada 670’in üzerinde fonksiyondan oluşan zengin bir işlem seti bulunuyor.

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