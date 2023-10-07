İş Bankası Girişimciye özel şubelerin üçüncüsünü Ankara'ya taşıdı

REKLAM advertisement1

Türkiye İş Bankası, startup şube hizmet modeli olan Girişimcilik Şubeleri’ni yaygınlaştırıyor.

İlki Kasım 2021’de İş Kuleleri’nde hizmete giren, ikincisi İzmir’in önde gelen teknoloji girişimcilik merkezlerinden İzQ’da kurulan şubelerin üçüncüsü Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER) hizmete açıldı.

Şubenin açılışı İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Ankara TEKMER Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ertürk Özel, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Girişimciliği Dairesi Başkanı Damla Turan ve KOSGEB Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz ile ekosistem paydaşlarının katıldığı törenle gerçekleştirildi.

REKLAM

"GİRİŞİMCİLİK TEK KAZANANLI BİR OYUN DEĞİL"

Açılış konuşmasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Ankara’nın konumu itibarıyla girişimcilik ekosistemi için önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, Ankara Girişimcilik Şubesi’nin TEKMER girişimcilerinin yanı sıra teknoparklar, teknokentler ve üniversiteleri de kapsayan bir sinerji oluşmasına aracılık etmesini hedeflediklerini söyledi.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaya başlayan startuplar’ın, zor filizlenen ve her aşamasında özel bir ihtimamla yaklaşılması gereken yapılar olduğunu ifade eden Sezgin Lüle, "Bu nedenle girişimcilik şubelerimizi geleneksel bir şube hizmet modelinden ayrıştırarak girişimcilik ekosistemi paydaşlarının uğrak noktası olacak birer cazibe merkezi olarak tasarlıyoruz. Ankara Girişimcilik Şubemizi de Cumhuriyetin 100. yaşına sayılı günler kala ülkemizin girişimcilik ekosistemine destek vermek amacıyla hayata geçirdik" dedi.

Sezgin Lüle, girişimciliğin tek kazananlı bir oyun olmadığının altını çizerek, "Startup’larımızın büyümesi ve ölçeklenmesi, global oyuna dahil olması ile hepimiz daha iyi bir geleceğe hizmet etmiş olacağız. Bu sadece ekonomik ve iktisadi anlamda değil aynı zamanda dünyamızın, yaşam koşullarımızın da daha iyi olması için bir zorunluluk. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, savunma sanayii, sağlık ve eğitim gibi dikeylerde de sıçrama yapmamız için startup’lara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

REKLAM

"70 GİRİŞİMCİYE ULAŞN BİR HUB OLACAĞIZ"

İki yıl önce KOSGEB desteğiyle Türkiye’deki ilk özel sektör sermayeli Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni kurma fırsatını yakaladıklarını belirten Ankara TEKMER Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ertürk Özel de, bünyelerinde 50 girişimciyi barındırdıklarını söyledi.

Özel, "Yeni talepler artmaya başlayınca bu evi büyütme kararı aldık ve TEKMER Up projesini hayata geçirdik. TEKMER Up ile birlikte 70 girişimciye ulaşan bir hub haline geleceğiz” dedi.

"HEDEF 100 BİN TEKNOGİRİŞİM VE 100 TURCORN"

Bakanlık olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için pek çok faaliyet yürüttüklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Girişimciliği Dairesi Başkanı Dr. Damla Turan ise, girişimcilerin en önemli ihtiyaçlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirtti.

Turan, "2030 yılına geldiğimizde 100 bin teknogirişime ve 100 Turcorn’a ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefi ekosistem olarak hep birlikte gerçekleştirebiliriz. İş Bankası’nın Ankara Girişimcilik Şubesi’nin de bu konuda önemli katkıları olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.