Gönderisinde "Geçen yıl evim' dediğim yer olan güzel Villam Venüs'e veda ediyorum" ifadelerine yer veren Ünal, bikinili fotoğraflarını "Ne zaman bir tutulma olsa evrenden bir uyandırma çağrısı bekleyebiliriz. Bu bir güneş tutulması olduğu için, bizden yeniden başlamamız isteniyor. Bu, artık en yüksek çıkarımıza hizmet etmeyen durumlardan, yeni başlangıçlara doğru ilerlemek amacıyla bırakıldığımız anlamına gelebilir. Ben şahsen bunu güçlü hissediyorum... Yeni ev, yeni bakış açısı ve etrafımda bir sürü 'Maskelerin düşüşü' durumu izliyorum. Unutmayın, her yeni başlangıç başka bir başlangıcın sonundan gelir" notuyla yayınladı.