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Irmak Arıcı: Bir şarkımı yaktığımı hatırlıyorum

Aranjör Mustafa Ceceli, önceki gün şarkıcı Irmak Arıcı ile stüdyo çalışmaları gerçekleştirdi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arıcı, "Ben normalde şarkılarımı yaptıktan sonra ağlamıyorum. Çok aşırı duygulandığım bir şarkımı yaktığımı hatırlıyorum" şeklinde konuştu

30.07.2020 - 07:22 | Güncelleme: ABONE OL
Irmak Arıcı - Mustafa Ceceli
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aranjör Mustafa Ceceli, önceki gün şarkıcı Irmak Arıcı ile stüdyo çalışmaları gerçekleştirdi. İkili, stüdyo çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ceceli, "Konser maratonu için stüdyoya girdik. Güzel bir proje üzerinde de çalışıyoruz" dedi.

Geçmişte beste yaktığından bahseden Irmak Arıcı ise, "Ben normalde şarkılarımı yaptıktan sonra ağlamıyorum. Çok aşırı duygulandığım bir şarkımı yaktığımı hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

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