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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aranjör Mustafa Ceceli, önceki gün şarkıcı Irmak Arıcı ile stüdyo çalışmaları gerçekleştirdi. İkili, stüdyo çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ceceli, "Konser maratonu için stüdyoya girdik. Güzel bir proje üzerinde de çalışıyoruz" dedi.

Geçmişte beste yaktığından bahseden Irmak Arıcı ise, "Ben normalde şarkılarımı yaptıktan sonra ağlamıyorum. Çok aşırı duygulandığım bir şarkımı yaktığımı hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.