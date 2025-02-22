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        Haberler Spor Futbol İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 00:48 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:48
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        Kadın Milliler, İrlanda'ya mağlup
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup oldu.

        Milliler, 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanan müsabakayı, 45+3. dakikada Kyra Carusa'nın kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti, 1-0 kazandı.

        Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçını 25 Şubat Salı günü Yunanistan ile oynayacak. Pendik Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

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