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        Haberler BBC Dünya Iris Apfel: Amerikan moda tasarımcısı 102 yaşında hayatını kaybetti

        Iris Apfel: Amerikan moda tasarımcısı 102 yaşında hayatını kaybetti

        Amerikan tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 03.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:21
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        Iris Apfel: Amerikan moda tasarımcısı 102 yaşında hayatını kaybetti
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        Iris ApfelGetty Images

        Amerikan tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti.

        Kendi deyimiyle "ihtiyar yıldız adayı" kendine özgü beyaz saçları, büyük boy gözlükleri, parlak ruju ve kalın boncuklu kolyeleriyle tanınıyordu.

        Apfel 1980'ler ve 90'larda şöhretinin zirvesine ulaştı. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir Paris defilelerinin tanıdık bir yüzü oldu.

        Ayrıca aralarında Greta Garbo ve Estée Lauder'in de bulunduğu birçok ünlüyle beraber çalıştı.

        Apfel’in ölüm haberi yaklaşık üç milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından duyuruldu.

        ABD'li tasarımcı Tommy Hilfiger, ölüm haberinin ardından Apfel'i tekstil ve stil dünyasında "tarihe geçecek yenilikçi ve lider" olarak tanımladı.

        Hilfiger, “Iris Apfel sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir influencer olarak inanılmaz yeteneği sayesinde dünyaca ünlü bir moda ikonu haline geldi" dedi ve şöyle devam etti:

        "Kocaman kalbi ve tanıştığı herkese sihirli dokunuşuyla pek çok insan üzerinde inanılmaz bir etkisi oldu."

        ABD'li şarkıcı Lenny Kravitz ve Ted Lasso dizisinin yıldız oyuncusu Hannah Waddingham da taziye mesajları paylaştı.

        Apfel'in menajeri Lori Sale onunla birlikte çalışmanın "hayatının onuru" olduğunu söyledi.

        Sale, “Her gün beni aramasını özleyeceğim. Her zaman o tanıdık soruyla karşılaşırdım: 'Bugün benim için neyin var?’ Bu onun bitmek bilmez çalışma arzusunun bir kanıtıdır" dedi.

        Kocası ve kendisi Getty Images

        Apfel, 2015 yılında 100 yaşında ölen kocası Carl ile birlikte, 1950 yılında uluslararası tekstil üretim şirketi Old World Weavers'ı kurdu

        1921'de New York'ta Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Apfel, aslen sanat tarihi eğitimi aldı, başta tekstil olmak üzere iç tasarım alanında uzmanlaştı.

        Beyaz Saray'daki restorasyon projeleri de dahil olmak üzere onlarca yıl iç mimar olarak çalıştıktan sonra 80'li yaşlarında modayı belirleyen birisi, 97 yaşında da profesyonel bir model oldu.

        Ünlü modacının 2014 yılında, ünlü yönetmen Albert Maysles tarafından “Iris” adlı bir belgeseli de çekildi.

        Apfel, 2015'te BBC Newsnight'a verdiği röportaj, “giyinmenin eğlenceli olması gerektiğini" ve "oyunlar oynamak için bir şans" olduğunu söyledi.

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